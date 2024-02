El poble de Sant Llorenç de la Muga tornarà a dedicar aquest any la seva fira al carbó, després del canvi que van experimentar l’any passat passant de la mongeta al carbó. La fira, que enguany arriba a la vint-i-quatrena edició, se celebrarà aquest diumenge 3 de març durant tot el dia amb diverses activitats. «Fa disset anys que fem la carbonera, i el carbó ha anat agafant protagonisme al poble», recorda Ivan Arché, president del Club de Futbol Sant Llorenç de la Muga, entitat que organitza aquesta fira amb l’Ajuntament al costat i que comptarà amb unes quaranta parades al centre del poble durant tota la jornada. Una pila de 33.000 quilos de llenya d’alzina i uns quaranta voluntaris veïns de Sant Llorenç i Albanyà són els protagonistes dels dies previs.

L’any passat ja van fer directament la fira del carbó «perquè al poble ja no hi tenim més mongeta. Se’n conreen pocs quilos i no es podien posar a la venda per la fira», explica Arché. Aquest carbó el vendran en formats de 4 i de 20 quilos. «Això ens dura fins als mesos de juny i juliol; avui, ja no se’n troba enlloc d’aquesta qualitat i a la gent li agrada», confessa el màxim dirigent del club. El carbó també es podrà comprar al costat de la carbonera que es trobarà situada a l’entrada del poble, al costat del camp de futbol.

Com a novetat, els visitants de la fira d’enguany podran asseure’s a la plaça i menjar carn cuita amb el mateix carbó, a més de poder tastar cervesa artesana Límbic. Els més menuts, per la seva banda, tindran a la seva disposició inflables i altres jocs tradicionals de fusta. A la fira, també es podrà comprar el Conte del Carboner, editat l’any passat amb l’objectiu de «difondre l’ofici de carboner entre els més petits». En aquest conte, els lectors podran gaudir amb l’aventura d’un jove carboner i una molsosa i uns fets sorprenents amb un final inesperat que els portaran a descobrir per què durant la fira de la mongeta de Sant Llorenç de la Muga s’hi fa una carbonera o es pot jugar amb les mongetes.

Concursos i visita guiada

Entre les activitats complementàries de la fira de Sant Llorenç de la Muga, hi ha les parades d’artesans, la venda de tast de mongetes amb botifarra, l’intercanvi de plaques de cava (de deu a dues del migdia) i una concentració de Seat 600 i de Harley-Davidson (de deu a una del migdia). També es farà una visita guiada al recinte emmurallat de la població que començarà a les onze del matí des de la mateixa carbonera, ubicada al costat del camp de futbol local, just a l’entrada del poble. A partir de les quatre de la tarda, també hi ha els concursos «Apunta a la mongeta» i «Menja-te-la ràpid» i el campionat de futbolí.