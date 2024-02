Després de l’èxit assolit l’any passat amb la realització del Saló de Tecnologia i Manga, que aplegà prop de 2.500 visitants, l’Associació Roses Tecnològic, amb la col·laboració del Departament de Joventut de l’Ajuntament, aposta per donar continuïtat a l’esdeveniment amb una segona edició, que enguany tindrà lloc de l’1 al 3 de març. L’emplaçament tornarà a ser la pista Municipal Polivalent, que acollirà els diferents espais (Realitat Virtual, PS4, Retrogaming, Arcade, EDAG, espai manga i disseny... ), la Zona LAN Party on tindran lloc els tornejos i un escenari que acollirà karaoke, balls i actuacions.

El públic general podrà accedir al recinte, de forma gratuïta, durant les jornades de dissabte i diumenge (d’11 a 20h). Com en l’edició anterior, el saló comptarà amb diferents espais temàtics: zona de VR (Realitat virtual); de PS4 on es jugarà a Fortnite, FIFA i Rocket League; zona ARCADE; zona Retrogaming; zona de cartes; i zona EDAG, des d'on es prepararà un torneig de League of Legends organitzat per l'associació d'Esports Electrònics de Girona.

La producció artística en l’àmbit dels videojocs i el manga també tindrà protagonisme, amb un espai on els diferents artistes mostraran els seus dissenys i dibuixos. En aquesta zona, qui ho desitgi, podrà també fotografiar-se amb els cosplays professionals d'Star Wars, Star Trek, Dr. Who i La Taberna Pirata.

L’escenari del Saló oferirà activitats com karaoke en japonès, balls Just Dance i K-pop, concurs de disfresses i una representació a càrrec de La Taberna Pirata. En el recinte també es podran comprar pastissos d'origen japonès "kawaii" i objectes relacionats amb aquest món.

LAN Party, l’epicentre dels tornejos

Un dels plats forts del saló serà la LAN Party on es disputaran els diferents tornejos de videojocs (Fortnite, Call of Duty, Counter Strike, Rocket League, Fall Guys…). Iniciarà la seva activitat, de manera restringida a jugadors inscrits prèviament (preu inscripció de 10 € i places limitades), divendres 1 de març a les 11 h, i funcionarà fins diumenge al migdia. Les persones inscrites podran continuar gaudint d’aquest espai a partir de les 20 h (hora de tancament del recinte per al públic general).

Els guanyadors dels diferents tornejos duts a terme al llarg del cap de setmana, seran recompensats amb premis en vals de compra de la botiga GAME.

Per a tots els públics

El Saló espera repetir l’èxit aconseguit l’any passat, amb una primera edició que aplegà la visita d’un ampli ventall de persones i edats, des dels més menuts acompanyats de les seves famílies, a grups de joves, així com el públic adult que va voler conèixer i gaudir l’experiència. Al llarg de tot el cap de setmana, els assistents van poder recórrer el món dels videojocs, des de les primeres videoconsoles amb les màquines de retrogaming, fins a les noves possibilitats que ofereix la realitat virtual.

Per participar a la LAN Party i als diferents tornejos, cal inscriure’s prèviament a través de www.rosestecnologic.com, espai web que oferirà també els horaris de les diferents activitats i esdeveniments.