Els veïns de Castelló d’Empúries es preparen per viure la festa de la Candelera, que tindrà lloc des d’aquest dijous 1 de febrer fins al diumenge dia 4. Un dels actes que més expectatives ha generat és la recuperació d’un clàssic, el playback, que rememora el que es feia durant els anys 80 i 90 amb molta fortuna. Ha estat tanta l’expectació, que se’n fan dues sessions dissabte, a les 8 del vespre i a les 10 de la nit, a la Sala. Les entrades són gratuïtes, però cal fer la reserva a castello.cat o a les oficines de Turisme.

La festa, però, s’inicia dijous de la mà dels alumnes de cinquè curs de primària de l’escola Ruiz Amado, que decoraran amb les seves creacions la façana de la biblioteca municipal amb l’exposició Paracaigudes. Dins el programa de la festa no hi faltarà, entre altres, la música amb Trinxera, Pelukass i Dj Comissió, dins la festa jove, sardanes amb el Foment del Montgrí, un dinar popular, animació infantil amb Més Tumàcat, xocolatada i, per descomptat, el lliurament dels premis Espiga i Timó, dissabte. Enguany rebran els guardons l'artista Anna Maria Constanseu i l'hotel Canet.

La programació l’organitza l’Ajuntament i compta amb la participació activa de moltes de les entitats del municipi.