Aquest diumenge 10 de setembre torna la fira i festa de l’AlliOli a l’Arbreda de Creixell. Per segon any consecutiu coincideix amb la festa major de la vila: l’any passat es va fer en aquestes dates per primera vegada, ja que abans aquesta festivitat se solia fer el mes de maig. A més, enguany aquesta trobada dels amants de l’allioli celebra el seu trentè aniversari.

Dissabte 9 de setembre La festa major de Creixell comença el dissabte nou de setembre d’una manera molt tradicional. A dos quarts de dotze del matí es durà a terme l’ofici solemne a la capella de Santa Maria de Creixell. A dos quarts d’una a l’Arbreda de Creixell, es farà el pregó inaugural a càrrec del pediatre i forense Narcís Bardalet. Tot seguit a la una del migdia l’Associació de Veïns i Amics de Creixell oferiran un vermut popular. El diumenge deu, a les nou del matí, es dona el tret de sortida a la fira i festa de l’AlliOli amb un esmorzar a l’Arbreda de Creixell pels més matiners, hi haurà pa amb tomata, xuia i el protagonista de la jornada: l’allioli. També es podran visitar dues exposicions. Una de tractors històrics, feta amb la col·laboració de l’Associació d’Amics dels tractors d’Època d’Ordis. I l’altre és una mostra fotogràfica titulada «30 aniversari». A les onze del matí la festa continua amb un taller d’allioli per a infants fins a 14 anys. A tres quarts de dotze es lliuraran els premis Mà de Morter d’Or, a Josep M. Joan i Rosa, director del Museu del Joguet de Catalunya i el Morter d’Or al fotògraf Francesc Guillamet. A les dotze del migdia arriba el punt àlgid de la festa el Concurs Internacional d’Allioli, on els participants poden concursar en diferents categories. A l’una es degusten els alliolis dels concursants i el jurat fa el lliurament de premis. Com a festa gastronòmica no pot faltar el menjar i a les dues comença el dinar popular. I a les tres de la tarda els comensals podran gaudir d’una actuació musical, que posarà punt final a la festa, a càrrec de la The Jazz Van. Per a les inscripcions podeu consultar a www.alliolicreixell.com.