El celler Vinyes dels Aspres de Cantallops ha programat pel dissabte dia 27 de maig a la tarda una nova edició de “Temps Toldrà”, iniciat l’any passat i que vol homenatjar la memòria de l’insigne músic, que composà la major part de la seva obra a l’indret on avui es troba el celler, casa pairal de la seva esposa, Maria Sobrepera.

La reputada cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona ja va gravar l’any 2012 la integral de l’obra per cobla del compositor i, en aquesta ocasió, sota la direcció de Marcel Sabaté interpretarà deu peces vinculades amb l’entorn on té lloc el concert o dedicades als seus familiars. Així doncs els assistents podran gaudir per primer cop i a càrrec d’una cobla d’excepció d’un compendi de peces conegudes com Ciseta, Puig Neulòs o Cantallops,... en el mateix lloc on van ser creades, i amb l’acompanyament d’uns vins del celler que avui ocupa el mas, que en alguna ocasió repliquen també el nom d’algunes obres, com és el cas de S’Alou o Bac de les Ginesteres.

El concert és gratuït i tindrà lloc a les 7 del vespre al patí de Vinyes dels Aspres. Prèviament, a les 6, es farà la presentació d’un llibret dedicat a les formes tradicionals de fer el vi, l’oli i els taps, que anirà a càrrec de la seva autora, María del Agua Cortés.

Eduard Toldrà, nascut a Vilanova i la Geltrú el 1895, va ser un gran intèrpret de violí i director de prestigi al capdavant de l’orquestra municipal de Barcelona, del que en fou el primer director. Alhora és considerat el principal exponent del noucentisme musical, amb unes obres que destil·len subtilesa i identificació amb el país i són molt apreciades per intèrprets i melòmans.

Vinyes dels Aspres compta amb uns 25 anys d’existència i avui elabora 100.00 ampolles dintre la Denominació d’Origen Empordà, amb raïm procedent de les seves pròpies vinyes. Es distribueix principalment arreu de les comarques gironines, així com a la resta de Catalunya i diversos països europeus.