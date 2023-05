Coincidint amb el 40è aniversari del Museu del Joguet de Catalunya, Figueres a Escena, l'Aula de Teatre i el mateix Museu, amb el suport de Comerç Figueres, han programat una jornada a la Rambla de Figueres el pròxim dissabte 3 de juny per homenatjar una joguina tradicional i tan coneguda com és la baldufa, la qual representa també la imatge il·lustrativa del Museu. Durant la tarda s'han organitzat diferents tallers i s'ha programat un espectacle per a tots els públics.

L'inici de la jornada serà a les 17 hores amb diferents tallers - que es podran gaudir fins a les 18.30 hores - per aprendre a crear i fer ballar baldufes. Pel que fa als tallers, l'Aula de Teatre en proposa un per crear joguets giratoris i la professora Yuko Kato, experta en origami, un altre per crear baldufes amb la tècnica de papiroflèxia. Paral·lelament, el Museu del Joguet de Catalunya i l’expert baldufaire Ot Subiranas ensenyaran, a tothom qui ho vulgui, a aprendre a fer ballar les baldufes al terra de la Rambla de la ciutat. Totes les famílies que passin pels diferents tallers seran obsequiades amb una baldufa de xocolata gràcies a la col·laboració de Comerç Figueres. El plat fort de la jornada serà a les 19 hores amb l'espectacle de circ per a totes les edats Poi, de la companyia balear D'es Tro. Guillem Vizcaíno sorprendrà fusionant les arts del circ amb el popular joc de la baldufa, un joc ancestral i hipnòtic que té més de sis mil anys d’història. Aquesta proposta ha estat fortament aplaudida pel públic i la crítica d'arreu on ha passat i ha rebut el Premi Especial ATAPIB 2021 (Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears), Premi Drac d'Or al millor espectacle de carrer a la 33a Fira de Titelles de Lleida, Premi TAC a la millor interpretació al 23è Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, i Premi Panorama Circada 2022. La jornada és gratuïta i oberta a públic de totes les edats.