L'exposició Els cants de la canya, produïda per l'Institut d'Estudis Empordanesos, ja es pot veure, des d'aquest dimecres passat, a la sala d'exposicions temporals del Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i el Patrimoni de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial de Les Valls Catalanes, a Prats de Molló (El Vallespir). Aquesta mostra posa la mirada sobre una indústria molt poc coneguda i que ha anat desapareixent lentament de l’Empordà, on va ser molt rellevant. Es tracta de l'explotació de la canya comuna per la producció d’instruments musicals, concretament les canyes o inxes.