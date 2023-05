La tercera edició del Festival Indrets de Cadaqués, que es celebra de l'1 de juliol al 5 d'agost, proposa enguany una dotzena d'actuacions gratuïtes escampades per cinc espais d'alt valor paisatgístic i arquitectònic, distribuits per diferents punts del poble. Noms com Pau Figueres, The Bird Yellow, XY, Blue Bacon, Ani in the Hall, Francesc Ubanell Jazz Trio, Línaria o la cantant mexicana Sariela Camargo formaran part del catàleg sonor de totes les èpoques, indrets i tradicions musicals en aquest festival que s’inaugura amb l’univers particular de la cantant i compositora Ana Rossi i que es clausurarà amb un final de festa amb Chivo Chivato i la DJ Missbehaving.

D'altra banda, des del 6 de juliol fins al 3 d’agost, tots els dijous a les 6 de la tarda i per 15 euros, Mercè Donat de Rutes Cadaqués convida a fer una Ruta Històrica pel Cadaqués Antic: un recorregut a peu per descobrir els secrets que amaga el nucli històric del municipi. Indrets, actualment dirigit per Josep Noguer, és un festival gratuït a l’espai públic que torna a Cadaqués en una tercera edició més ambiciosa per donar a conèixer noves veus i artistes de tots els gèneres i estils, alhora que itinera per descobrir als espectadors diferents indrets de la vila. Una simbiosi cultural de patrimoni i música, una experiència musical pel visitant i el resident, una manera original de descobrir els racons d’aquest paradís empordanès. Els organitzadors apunten que Indrets busca subratllar i reivindicar els espais que identifiquen el poble amb un nou cicle de concerts que per la seva qualitat, localització i idiosincràsia, en espais a l’aire lliure, aporta una nova mirada dels emplaçaments allà on es desenvolupa. Posant èmfasi en els trets identitaris propis de la vila de Cadaqués i convertint-los en part de l'experiència. En aquesta nova edició, el festival posa la mirada en l'arquitectura ancestral de la paret seca, patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO i element característic del paisatge de Cadaqués. La proposta musical és un programa de concerts de caràcter gratuït que fomenta la participació de tota la ciutadania i amb diversitat d’estils musicals, que abracen la música clàssica el jazz, l’electrònica, el flamenc, les músiques del món, el folk i la música experimental.