Amb la tretzena Mostra de Cuina i la degustació dels diferents plats elaborats i presentats, els veïns del Port de la Selva van encetar, el divuit de maig a les 7 de la tarda, la festa major de Sant Baldiri. Aquesta celebració s’allarga fins diumenge i que inclou propostes ben variades per a tots els públics com una tirolina gegant al moll de la Timba i l’espectacle L’home roda del professor Karoli que servirà per tancar la festa, diumenge a les 12 del migdia, al Passeig.

Sant Baldiri es desplega entre divendres i dissabte. Així, divendres es prepara la gimcana infantil Uns pirates a Sant Baldiri, pensada per a infants d’entre 3 i 12 anys, acompanyats per un adult, i, des de les 11 de la nit, una sessió de dj’s amb Dj Office i Mon Dj, a l’esplanada del pavelló municipal. Diumenge és la jornada principal amb les propostes més tradicionals: des de l’ofici amb acompanyament de l’orquestra Maravella que també interpreta sardanes, a la plaça del Moll d’en Balleu. Després del dinar de la gent gran es fa concert a l’Espai Port i, tot seguit, ball. A la nit, actuarà el grup de versions Waikiki al Passeig.