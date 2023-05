«Enric Coloma (1930-2023) era un home molt proper, ple d’experiències i anècdotes de Cabanes i de la comarca, amb una saviesa impressionant». Qui així el recorda és el seu veí, el fotògraf Xavi Toral, qui l’any 2019 va acompanyar-lo una tarda al taller, aprofitant que Coloma encenia la fornal, per fer-li unes quantes fotografies treballant. Aquestes imatges en blanc i negre s’exposaran, aquest cap de setmana, a la Sala El Sindicat de Cabanes, coincidint amb l’emblemàtica festa de Sant Isidre.

Enric Coloma va néixer a Albons i es va establir a Cabanes com a mosso. Va ser l’últim ferrer de forja del poble, un ofici que, confessa Toral, «sempre m’havia encantat». «L’Enric obria el taller cada dia i anava vestit a punt per treballar», el recorda el fotògraf qui, una tarda, el va acompanyar i el va immortalitzar treballant. Toral lamenta que aquesta mostra sigui un homenatge a títol pòstum. Coloma va morir fa dos mesos. Per tirar endavant l’exposició, que s’inaugura dissabte a dos quarts de set de la tarda, s’ha comptat amb el suport de l’Ajuntament com ja va passar amb la dedicada a la companyia de teatre 125 volts.

La festa de Sant Isidre, però, va començar aquest dijous passat amb un concert de l’orquestra Calidae i continua aquest divendres amb jocs de fusta a la plaça dels Drs. Heras, a la tarda, i un tast de vins i formatges amb el celler Joc, al vespre a la Sala El Sindicat. El tast costa 10 euros, però és gratuït per als empadronats. Com explica l’alcalde, Àlex Hernández, «ja fa anys que es fa, i cada cop té més acceptació. Hi ha límit de places i, per desgràcia, hi ha veïns i veïnes que s’han quedat fora».

Àlex Hernández reconeix que sant Isidre «és la festa petita, però, tot i això, en celebrar-se en una època més primaveral (la festa major és al gener) i comptar amb la representació de la Sembra de Pinyons, de mica en mica s’ha anat convertint en la festa més gran del poble». Aquesta escenificació, que impulsa la comissió de Sant Isidre i es fa diumenge a dos quarts d’una del migdia a la plaça de l’Ajuntament, és, sens dubte, el plat fort del cartell i, tal com comenta l’alcalde, «gairebé cada any té alguna novetat que desconeixem fins al mateix dia. Darrerament, des de la comissió i col·laboradors, s’ha cercat l’equilibri entre la tradició i la innovació, per evitar així un efecte repetitiu de l’acte».

Música amb el Quartet Sunmorenao

La festa, enguany, no inclou massa novetats. «Les activitats acostumen a ser les habituals, però sí que podem dir que el programa és força complet. Després d’uns anys de restriccions es valora molt més tenir la llibertat de fer actes públics», corrobora l’alcalde. En aquest sentit, els més petits podran gaudir, durant tot el dissabte, d’inflables al pati de l’escola. Ja a la nit, a partir de les 11, serà el torn de la música amb el Quartet Sunmorenao de Bananna Beach i el dj Ricardo. Els ritmes seguiran diumenge amb un concert i un ball de la mà de La Principal de la Bisbal que serviran per cloure la festa.