Cada diada de Sant Jordi els carrers dels diferents pobles i ciutats de Catalunya, s'engalanen per rebre un dia especial on les roses i els llibres són els autèntics protagonistes. Enguany, però, arriba una proposta diferent i inusual que se celebrarà el pròxim dissabte 22 d'abril a Castelló d'Empúries anomenada "Connecta amb la teva essència"

Al centre de Fisioteràpia Carla Güibas de Castelló d'Empúries se celebrarà "Connecta amb la teva essència": un curs de formació (10-14 h) que tindrà com a objectiu potenciar la salut de les persones que hi participin mitjançant la medicina tradicional xinesa (MTX) i també l'aromateràpia. I amb un tret diferenciador: a la part pràctica, les persones assistents no només coneixeran les propietats i els beneficis de l'oli essencial de la rosa de Damasc, sinó que també podran crear els seus propis perfums amb aquest oli i amb combinació amb altres ingredients. També s'aprendran a fer altres propostes amb aquest oli com sals de bany o un tònic facial.

Aquesta iniciativa pionera a Castelló d'Empúries sorgeix de la mà i de l'olfacte de Laura García-Ochoa, terapeuta especialitzada des de fa anys en MTX i aromateràpia, qui també farà recomanacions de llibres per regalar aquest Sant Jordi i que estaran especialitzats en aquests dos sectors.