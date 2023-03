Un restaurant caníbal a Berlín d’aquesta setmana, des de la presó de Puig de les Basses de Figueres, revelarà què implica cuinar gairebé 50 menús diferents segons les conviccions religioses o ideològiques dels reclusos, a més de les seves especificitats mèdiques. A banda, els interns també elaboren i fornegen el pa i la rebosteria de l’esmorzar.

Aquest diumenge, 2 d’abril, a les 13.05 h, Un restaurant caníbal a Berlín, el programa gastronòmic dirigit i realitzat per Paula Molés, descobrirà al centre penitenciari figuerenc com s’organitza la cuina d’una presó que prepara el menjar per a més de 700 persones. Des d’aquest mateix diumenge, amb la incorporació de Brians 1, la cuina de totes les presons catalanes ja serà gestionada pels interns dels centres com a part de la seva formació ocupacional, tot culminant un procés que es va posar en marxa el 2012.

Paula Molés parlarà de tot plegat amb el Josep Lluís, treballador del CIRE, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, i cap de cuina del centre; la Laura, que és dietista-nutricionista del CIRE; el Xavier, treballador del CIRE i encarregat de la part operativa del servei d’alimentació; i amb el Ricard i el Dani, dos interns de la presó del Puig de les Basses que tenen torn a la cuina.

D’altra banda, Inés Butrón explicarà per què es menja bacallà per Quaresma i quina és la història d’aquest peix d’aigües fredes tan allunyat de Catalunya. Parlarà de la cuina dels convents i rescatarà alguns dels plats més populars.

I tornarà el Nyap o top?, la secció on es decideix si un producte és una genialitat amagada als prestatges dels supermercats o un desastre. En aquesta ocasió, Juan Alpuente, el “xurrero tiktoker” amb gairebé mig milió de seguidors al compte @xurrebcn, tastarà un coulant envasat de crema de pistatxo i xocolata blanca.