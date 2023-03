L’escriptora Carme Ripoll, autora de la novel·la Temps de confitures, ha estat convidada a participar en la cloenda de l’onzè taller de lectura i conversa en català de Roses. L’acte, coorganitzat pel Consorci de Normalització Lingüística, la Generalitat, el Voluntariat per la Llengua i l’Ajuntament, es fa aquest divendres a les 10.30 hores a l’Espai Z de la biblioteca Jaume Vicens Vives.

No és casual que s’hagi escollit a Carme Ripoll. L’autora manté un vincle amb Roses. És on va néixer el seu pare i ella, de petita, hi passava els estius. També hi té ubicada una novel·la.