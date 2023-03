El Museu del Joguet de Catalunya, el Centre de Formació Professional Català (CFPC) i La Bressola inauguren l’exposició Juga-hi. Una reflexió dels mainatges sobre joguets i gènere, aquest divendres, a les 6 de la tarda al mateix col·legi La Bressola-Mas Rosselló, a Canet de Rosselló. La mostra té com a objectiu contribuir a promoure un canvi de mirada envers els jocs i els joguets actuals per avançar socialment i sensibilitzar envers un escenari on la mainada pugui aprendre, créixer i desenvolupar-se amb jocs i joguines no sexistes i estereotipats.

Juga-hi és fruit d’un projecte cultural inèdit d’innovació social i pedagògica L’objectiu d’aquest treball ha estat la creació d’un recurs educatiu sobre joguets i gènere, com a resultat d’un procés de formació, de treball i de reflexió conjunt entre el CFPC, l’alumnat i el professorat de La Bressola i el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, i amb la participació d’especialistes en gènere. Després d’exposar-se a La Bressola, la mostra recorrerà els altres vuit centres educatius del centre. El projecte ha constat de dues fases. A la primera es va fer una formació inicial i elaboració dels continguts de l’exposició a partir del procés de cocreació entre més de 300 alumnes i 20 docents de La Bressola i el museu figuerenc a través de les col·laboradores especialistes en gènere Cristina Vila i Mireia Selva. A la segona fase, s’ha seguit reflexionant sobre els temes del guió i s’ha creat la conceptualització de disseny final de l’exposició.