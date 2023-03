La Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses presenten la cinquena de les guies del patrimoni cultural, en aquest cas dedicada al patrimoni subaquàtic del poble, dimecres a les 7 de la tarda a Ca l’Anita. L’acte presentat per la directora de la Càtedra, Gemma Domènech Casadevall, i Rut Geli, responsable del Centre Arqueològic Subaquàtic de Catalunya.

Es dona la circumstància que en aquesta nova guia hi han participat especialistes en aquest àmbit de l’arqueologia i la seva preservació com són Caterina Aguer Subirós, Josep Maria Castellví Viladegut, Xavier Nieto Prieto i Marcel Pujol Hamelink. D’altra banda, s’aprofitarà la presentació per projectar el documental El Triunfante. Descobrint un navili del segle XVIII. El Triunfante era una nau de guerra de setanta canons enfonsat al golf de Roses el 1795, un dels més grans estudiats de tot el patrimoni subaquàtic català.