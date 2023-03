El Hop Festival, promogut per l’associació sense ànim de lucre El Generador Art i Creació Cultural, s’atura a la Sala La Cate de Figueres aquest diumenge, a les 6 de la tarda, amb l’espectacle Dones a escena en la dansa urbana, una proposta que permet veure en acció les ballarines Marina Molina, Izaskun Ortega, Ruth Prim i Sofia Mae, quatre creadores d’alt voltatge, tres artistes referents dins el panorama de la dansa urbana nacional. El muntatge, inclòs dins la programació de Figueres a Escena, es vincula als actes del 8 de Març.

Marina Molina, Izaskun Ortega, Ruth Prim i Sofia Mae representen perfils molt diferents i evidencien com «la dansa urbana és un món gegant». Algunes ballarines que opten per aquests estils de dansa acumulen un bagatge en el contemporani, però majoritàriament solen haver crescut com a artistes des de la mateixa arrel urbana. En són una prova les artistes convidades a Figueres.

Izaskun Ortega és un referent amb l’estil locking i ha recollit molts premis al llarg de la seva trajectòria. A La Cate presenta L.ev/ar.t, una reflexió personal d’allò que genera a l’ésser humà el fet de viatjar. En el cas de Ruth Prim, també acumula un llarg bagatge, però en el hip-hop. Referent del freestyle, presenta El peso amb Sofia Mae. Ruth Prim i Sofia Mae són dues ballarines de dansa urbana amb mescla de disciplina contemporània, dues generacions unides en la dansa. Dues ballarines amb origen llatinoamericà, representen la cultura de la dansa a Espanya. Les dues són ballarines de la Companyia Roots, i comparteixen la dansa des de fa molts anys. Són professores, coreògrafes, ballarines i aporten el seu granet de sorra d’art en tots els projectes que porten a terme.

Per tancar, la jove promesa Marina Molina arriba amb la guardonada peça Two Kinds, amb la qual mostra la dualitat que forma a l’ésser humà: la part honesta i la més mesquina. Ho fa a través del Popping, un estil «molt masculinitzat i que ara es comença a obrir a la dona». Molina és de les poques noies que ballen popping. «Quan comences a ballar i t’adones que no hi ha cap referent femení és més difícil que puguis projectar un futur utilitzant aquests llenguatges», explica la també ballarina de danses urbanes, Sandra Jurado Rey, directora del projecte Median T la Danza, amb el qual treballa el moviment i la creació amb col·lectius diversos, sobretot, en risc d’exclusió social.

Jurado moderarà, de fet, un col·loqui postfunció diumenge amb les ballarines, debat que neix fruit de la necessitat de parlar de les seves experiències, entre elles haver sentit la discriminació en pròpia pell. Segons Jurado, «és una discriminació no tan directa, sinó més subtil». Així a la majoria de programacions de festivals, la dona queda relegada en «un paper secundari o directament no apareix» o bé que totes les seves participacions es concentren en el mes de març. A tot això cal sumar-li les ja precàries condicions que pateix aquest estil de dansa.

Durant el col·loqui, es parlarà també dels reptes, un dels quals és «visibilitzar quina és la nostra situació i trobar respostes col·lectives, no tant com una qüestió individual on se’ns ha fet pensar que no hi ha prou talent, sinó que és més una cosa sistèmica de la societat». També es vol abordar la «falta de circuits i el desconeixement de les persones que programen dansa urbana», que no es limitin a quatre noms, sinó que «hi ha molts artistes creant».

El Hop Festival té caràcter anual i presenta un programa de suport i promoció a la creació de la dansa i la cultura urbana. Aquest busca donar visibilitat a un moviment artístic molt potent, a vegades tan lluny dels circuits de creació, i que engloba espectacles, programes de formació, campionats, cabarets d’exhibició, projeccions, laboratoris de creació, residències de creació, intercanvis, exposicions, art urbà, concerts, entre altres. El Hop compta amb artistes locals, nacionals i internacionals de l’àmbit de la dansa, l’art i la música urbanes.