El febrer de l’any passat es va estrenar Llers, el poble que va esclatar en mil bocins, un documental que recuperava, a través de diversos testimonis i d’una intensa recerca, la memòria de la voladura del poble el 8 de febrer del 1939. La tasca d’investigació, però, no es va donar per conclosa i ha donat com a fruit un segon documental amb el títol Llers, l’herència d’un poble destruït que s’estrena aquest diumenge, a dos quarts de cinc de la tarda, al Centre Recreatiu Llersenc.

El nou treball, que dona continuïtat a aquell primer documental, que es va projectar també al Canal 33 i que ara es pot visualitzar al YouTube de l’Ajuntament de Llers, recupera més testimonis, concretament, el d’onze persones de diferents generacions i tres historiadors. Tots ells han estat entrevistats pels periodistes Pau Llosa Cufí i Sònia Pau i ha estat Zeba qui ha donat forma al documental. Novament, aquest projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament de Llers amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. La presentació, diumenge, anirà a càrrec del director del Memorial Democràtic, Jordi Font; el director del Museu Memorial de l’Exili (Mume), Miquel Aguirre; l’historiador Alfons Romero Dalmau, els periodistes Pau Llosa Cufí i Sònia Pau i la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Llers, Maite Oliva Alsina.