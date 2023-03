La commemoració del Dia de la Dona, remou les ciutats. Així mateix, el Casal Cívic i Comunitari Figueres, organitza alguns tallers vinculats amb les línies d’actuació que es duen a terme des dels casals cívics i comunitaris de la Direcció General d’Acció Cívica del Departament de Drets Socials que s’emmarquen dins el programa de sensibilització, prevenció i detecció de la violència de gènere de Catalunya.

Marina Guevara, comunicadora cultural i educadora menstrual, conjuntament amb Noèlia Costa, professora de dansa oriental especialitzada en el mètode laxmi, dirigiran dos tallers aquest 8M sobre Sexualitat femenina: descobrir la sexualitat femenina, encapçalat per Guevara, mentre que Costa guiarà el Taller sobre cura del sòl pelvià. El primer començarà a dos quarts de deu del matí i el segon a dos quarts i cinc de dotze fins a la una del migdia. «Volem desmitificar amb l’educació que hem rebut sobre la sexualitat», asseguren. Durant segles, el cos de la dona ha estat limitat per la cultura patriarcal i desmitificar-ho requereix remodelar l’educació i «explorar la sexualitat des d’una mateixa». Per això és fonamental «repensar el llegat cultural sobre la sexualitat femenina», i entendre que el cos de la dona i el plaer és transversal a la zona dels genitals. D’acord amb l’educadora, «ens hem d’explorar sense un objectiu en concret» i aconseguir viure la sexualitat com a «eina d’empoderament de la dona».

Costa complementa aquesta presa de consciència a partir de «moviments ondulants», que possibiliten el coneixement dels òrgans i la musculatura que forma part de la sexualitat femenina. En aquest sentit, «l’estat del nostre sòl pelvià afecta el tipus de sexualitat que tenim i a les nostres emocions» i, a més, segons ella, la dansa oriental permet «enfortir els muscles del perineu i preparar-nos pel part i la seva recuperació».

L’objectiu de les noies és reivindicar la sexualitat femenina, i «trobar l’arrel», a partir de l’autoconsciència.