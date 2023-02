La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava arribarà a la seva 33a edició, aquest pròxim mes d’abril amb bones perspectives de recuperació del nombre d’empreses expositores, la qual cosa li permetrà mantenir el seu posicionament com la més important de les seves característiques en aquesta part del litoral mediterrani.

La novetat pot estar en el fet que enguany es mantingui la inèrcia de potenciar l’exposició d’embarcacions noves i seminoves, un fet que va marcar l’edició de l’any passat, la primera després del parèntesi obligat per la pandèmia. Aquest canvi de rumb va ser forçat, a causa de la poca existència de vaixells de segona mà a les nàutiques, ja que les empreses en van vendre moltes durant el confinament, fins i tot a països del nord d’Europa i als Estats Units.

Empuriaport, organitzadora de l’esdeveniment, ja ha mantingut les primeres reunions amb els expositors per a preparar una Fira que se celebrarà de l’1 al 9 d’abril a l’espai habitual de la plaça de les palmeres i l’entorn del Club Nàutic d’Empuriabrava. Com ha passat sempre, la cita nàutica coincidirà amb la setmana Santa i donarà el tret de sortida a la temporada turística de la Costa Brava nord.

L’organització ha avançat que «la quantitat i tipus d’embarcacions que s’exposaran no estarà disponible fins unes setmanes abans de la seva inauguració, encara que tot apunta al fet que en aquesta edició la majoria dels expositors habituals seran presents i s’imposarà definitivament la normalitat».

Empuriaport també admet que «encara que l’esperit d’aquest esdeveniment sempre ha estat oferir embarcacions de segona mà, l’escassetat d’oferta dels últims anys està donant un cop de timó a la Fira, exposant més varietat d’embarcacions noves i seminoves», un anunci que corrobora la tendència de la Fira.

En aquest sentit, Pedro Pérez, president de l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava, la principal entitat col·laboradora de la Fira, Pedro Pérez, també preveu «una Fira del vaixell amb molta qualitat i amb un nombre important d’expositors. Segurament podrem aportar-hi més embarcacions d’ocasió que l’any passat, ja que veníem d’una temporada 2021-2022 amb unes vendes excepcionals i ens havíem quedat sense existències. Que puguem exposar més barques de segona mà és bo i dolent al mateix temps, perquè voldrà dir que augmenta l’oferta i que l’excepcionalitat de l’exercici anterior s’ha acabat».

L’Associació que presideix Pedro Pérez representa unes vint-i-cinc empreses del sector nàutic i és una de les més potents de tota la costa catalana. «Amb Empuriaport, l’empresa organitzadora, tenim clar que volem que la Fira llueixi, que tingui una gran qualitat en tots els aspectes, per això la cita d’Empuriabrava té el prestigi que té». Per entendre què ha passat aquests últims temps amb l’oferta i la demanda d’embarcacions noves i usades, Pérez recorda que «molta gent que no havia navegat amb embarcació pròpia va descobrir, durant la pandèmia, que era una manera de gaudir de l’entorn amb total seguretat. També ens hem trobat que l’anomenada crisi dels microxips va afectar de ple les drassanes i que hi ha altres aspectes que influeixen de ple en el mercat, com ara les destrosses dels huracans en els ports esportius dels Estats Units que obliguen les asseguradores a reposar milers d’embarcacions i això afecta de ple la producció de vaixells nous».

Per tot plegat, la Fira Vaixell d’Empuriabrava «tornarà a lluir amb una combinació de barques d’ocasió i les que anomenem de Milla 0, o sigui, noves o de gerència. Això fa que puguin venir compradors de lluny per a provar llanxes i iots de qualitat», afegeix.

Coordinació amb les obres de la nova sala polivalent de la plaça de les Palmeres

Les obres de construcció del nou espai polivalent d’Empuriabrava podien haver complicat la celebració de la Fira del Vaixell, ja que la plaça de les Palmeres és el seu principal punt d’exposició. Per evitar que fos així, Empuriaport, l’Associació d’Empreses Nàutiques i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries van acordar que s’evitaran interferències i la Fira es podrà celebrar amb tota normalitat.

L’Associació empresarial veu la nova sala, que substituirà l’envelat actual, «com una oportunitat per a gaudir d’un espai modern on poder fer activitats relacionades amb la Fira del Vaixell».