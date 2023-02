El Museu d’Arqueologia Catalunya-Empúries ha programat per aquest dissabte a les 11 del matí una visita guiada especialment pensada per famílies. Es tracta d’endinsar-se en el jaciment a través dels jocs i les joguines, cosa que comparteixen totes les societats des de temps remots.

En aquesta activitat està previst passejar-se pels racons més destacats de les ciutats grega i romana per conèixer com vivien els nostres avantpassats. Aquí, grans i petits jugaran alguns jocs d’herència clàssica, per descobrir que la forma de divertir-se fa dos mil anys s’assembla prou a l’actual. Per assistir, cal reserva prèvia.