El matrimoni Gallardo-Matheu va recuperar, fa uns anys, en el domicili que tenia la família de l’escriptora Caterina Albert a Barcelona un feix d’una vuitantena de cançons. Eren peces del repartiment habitual que cantaven la germana de l’autora, Amèlia, i la seva mare, Dolors Paradís. Ara, gràcies al departament de Cultura de la Generalitat, que els hi ha cedit, aquestes formaran part del programa del tercer taller de cançons tradicionals que imparteix Ramon Manent Folch. La primera de les vuit sessions arrenquen aquest dijous a les 7 de la tarda al Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala i culminaran amb un concert el 26 de març a l’Alfolí.

Ramon Manent explica que a l’Escala «sempre s’ha cantat molt» i que, malgrat que aquells que saben cançons antigues es van morint, «els joves també canten, tot i que més aviat cançons de taverna». És per això que, tant ell des de la coral que dirigeix, com ara des d’aquests tallers, la finalitat és recuperar les cançons tradicionals, aquelles que ja es cantaven a principis de segle XX i més enllà. Per Manent és una tasca emocionant: «Donem vida a una cosa que està morta en els papers i el fet de compartir-la està molt bé». Van iniciar l’aventura amb les cançons recollides per Palmira Jaquetti, Joan Tomàs, Esteve Albert i altres voluntaris per l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, unes missions iniciades el 1922. Les cançons recollides pel matrimoni Gallardo-Matheu, respecte a les del Cançoner, presenten variants diferents. «En ser tradició oral, la gent les adaptava a ells mateixos», justifica Manent qui afegeix que ell ja coneixia l’existència d’aquestes peces, ja que el nebot de l’escriptora, Lluís Albert, n’havia recollit algunes al Cançoner de l’Empordà afegint-hi l’acompanyament harmònic.

Publicar les cançons

Aquest taller, promogut pel Museu de l’Anxova i de la Sal, té per objectiu final publicar el Cançoner de l’Escala. En aquest projecte, Ramon Manent està duent a terme la transcripció de les lletres i les músiques i es preveu que a finals d’aquest any es pugui presentar oficialment. El pla, però, tindrà una continuació amb les cançons recollides, des de fa anys, tant per ell com per la directora del centre museístic, l’arxivera Lurdes Boix. Manent és del parer que amb tota aquesta feina «donem continuïtat a les missions del Cançoner Popular».