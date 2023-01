El psiquiatre, psicoanalista i deixeble de Wilhelm Reich –és també director de la Fundació a Espanya–, Carles Frigola (Borrassà, 1944) presenta el seu darrer llibre, La plaga emocional. Psicología de masas del fascismo del siglo XXI, aquest dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca de Figueres. L’autor hi desenvolupa els conceptes publicats per Reich el 1933 a Psicología de masas del fascismo. A l’acte l’acompanyarà el periodista Josep Maria Bernils.

La plaga emocional és l’actualització de l’obra sociopolítica de Wilhelm Reich que, per diferents motius, majoritàriament resta inèdita a l’Estat espanyol, a diferència del que succeeix a altres països europeus. Segons comenta Frigola, el llibre està pensat perquè els lectors d’avui es retrobin amb l’obra d’aquest autor que va interpretar «fins polítics» com «fins caracterològics». Així, La plaga emocional, que aviat també es publicarà al català, és un llibre «molt innovador» que explica la naturalesa humana dels polítics que governen actualment. «Vivim una democràcia nua en una societat armada i blindada ideològicament. El problema té a veure amb la manera en què les persones busquem solucions. Sempre des de fora nostra, mai des de dins».

Aquest llibre té per objectiu proporcionar una comprensió profunda de les forces que governen el comportament i el pensament social i polític a l’Espanya del segle XXI. «Mirar (que no veure) i confiar en la política per a resoldre els problemes socials és un excel·lent exemple de ceguesa (Saramago) del que és la política. Aquesta ceguesa és com una distracció, un vagar, un estar fora de si, una falta o deficiència crònica de la persona».