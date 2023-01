L’ABS l’Escala, a través del programa Salut i Escola, ha proposat als estudiants de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat de l’Institut El Pedró de l’Escala assistir a la representació de l’obra de teatre No solo duelen los golpes de l’actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano, amb l’objectiu de sensibilitzar-los contra la violència masclista. El muntatge s’ha fet en dues sessions, ahir i avui al matí, a la sala polivalent municipal de l’Escala.

No solo duelen los golpes, dirigida per Darío Valtancoli, narra la vivència personal de Pamela Palenciano durant la seva primera relació sentimental. Una relació que es va tornar violenta al llarg dels sis anys que va durar. Aquest monòleg unipersonal -amb pinzellades d’autoficció- connecta l’escenari i el públic amb la història universal de les violències masclistes i la construcció d’estereotips generadors de la desigualtat que permet exercir el poder sobre una altra persona en tots els seus vessants.

“El monòleg no va sobre si les noies són bones i els nois són dolents. El monòleg anima a pensar i el que busca és que tant els nois com les noies surtin del teatre d’una forma diferent a com han entrat. No portem una idea i la imposem, però sí que busquem que els adolescents es facin preguntes”, ha explicat Pamela Palenciano.

Palenciano va iniciar el projecte No solo duelen los golpes el 2003, amb una exposició fotogràfica que més tard va evolucionar cap a un taller de prevenció de violència per a instituts i que, actualment, es presenta com a obra teatral. El monòleg que fa l’actriu desvetlla una forma de violència que es troba en la quotidianitat del dia a dia.

Des del curs lectiu 2018-2019, l’ABS de l’Escala ha recuperat la figura del que es coneix com a infermera del programa Salut i Escola arran de la petició de l’equip directiu de l’institut El Pedró del municipi, després d’un parèntesi en què no s’oferia aquest servei. El programa va a càrrec de la infermera de Pediatria de l’àrea bàsica de salut, Dolors Lara. “La violència de gènere és un problema que afecta tota la societat, però nosaltres ens hem volgut centrar en l’adolescent. Hi ha prou indicadors que ens porten a actuar i a fer intervencions que siguin productives a curt i a llarg termini. Hem elegit aquesta obra de teatre perquè la Pamela, amb el seu monòleg, es dirigeix a un públic global, tant a les noies com als nois, i ho fa d’una manera molt propera, despertant-los la sensibilitat”, ha comentat Dolors Lara.

D’altra banda, l’Institut El Pedró treballa aquest curs un projecte de coeducació, que ha portat a ampliar les accions d’acció tutorial des de diferents eixos. “A 3r i 4t d’ESO, per exemple, l’acció se centra principalment en el tema de les relacions afectives i emocionals i en la comunicació entre els joves. I, en el programa d’activitats, s’ha inclòs la representació d’aquesta obra”, ha explicat la directora del centre de secundària, Maria Rosa Albert.