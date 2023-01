Després d’unes festes de Nadal ben distrets, Llers enfila la festa major d’hivern, una de les primeres que obren l’any nou a la comarca. Com a novetat, enguany l’Ajuntament recupera el tercer dia de festa després d’uns anys i inclou una actuació de màgia amb Raül Black i una nit jove, programada per l’associació juvenil la Brullersenca, amb DJ. Office, divendres al Centre Recreatiu. Davant l’atapeït cartell d’activitats programades, el primer tinent d’alcalde, Màrius Vergés, destaca «la voluntat que hi hagi actes per a tot tipus de públic» i remarca la implicació «de totes les entitats del poble» per fer-ho possible.

Música, animació i molt esport són els ingredients del còctel de la festa major de Llers. Després de l’obertura de divendres, la celebració segueix dissabte amb unes primeres partides ràpides de pàdel a les pistes municipals inaugurades el juny del 2021 i que, segons Vergés, funcionen molt bé «amb lliguetes i tornejos». En aquest sentit, també han volgut incloure partides ràpides infantils «per promoure aquesta activitat entre els infants». Aquestes, però, es fan el matí de diumenge, la mateixa jornada en que es proposen portes obertes de patinatge al pavelló esportiu. De fet, el mateix diumenge al migdia, les patinadores del CP Llers oferiran una exhibició. No és l’única activitat esportiva del dia. També s’ha previst un campionat ràpid d’escacs de la mà del veterà Club Escacs 12 Castells i un partit de futbol de quarta Catalana que enfrontarà el Llers i el Base Roses. En tota bona festa major no hi pot faltar la música. Així, dissabte a les 7 de la tarda, l’orquestra Versatile del Casino Menestral Figuerenc té previst oferir un concert de bandes sonores de pel·lícules al Castell de Llers. Es dona la circumstància que alguns dels seus components són del poble. El mateix dissabte, al pavelló esportiu, s’ha programat l’actuació de l’orquestra Mitjanit, una altra formació que atrau sempre molt públic jove, mentre que diumenge, a banda de la participació dels Cantaires de Llers a l’ofici solemne que es farà a l’església a les 10 del matí, també s’ha previst un concert i un ball de la mà de l’orquestra Maravella, ben coneguda al poble. Màrius Vergés explica, a més, que aquesta formació orquestral interpretarà, previ el concert, quatre sardanes. Destacar que també hi haurà servei de bar. Animació amb Jordi Patxeco Els infants també tindran un espai reservat durant la festa. Així, dissabte a les 5 de la tarda, l’incombustible Jordi Patxeco oferirà una animació al Centre Recreatiu Llersenc. Les actuacions de Patxeco són molt populars perquè combinen la cançó amb les danses, sempre enteses com una eina de joc.