La visita de la comitiva de patges reials als pacients ingressats a l’Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, celebrada aquest matí gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, ha tancat el seguit d’activitats que ha organitzat la Fundació Salut Empordà (FSE) amb motiu de les festes de Nadal.

La comitiva estava formada per quatre patges que han entregat regals (en col·laboració amb l’empresa Interapothek) a les persones ingressades en aquests dos centres de la Fundació, a més de repartir caramels entre els usuaris de diversos serveis, com són Diàlisi, les sales d’espera de Consultes Externes o l’Hospital de Dia del Bernat Jaume. En el cas dels malalts més petits, per Nadal es va fer cagar el tió, i a la nit de Reis el personal de la planta també els repartiran els regals que els hauran deixat ses majestats.

Aquest matí de dimecres, d’11 a 13 h, a l’entrada principal de l’Hospital s’ha instal·lat el carter reial perquè els nens i nenes que volguessin li poguessin entregar la seva carta als Tres Reis de l’Orient. L’activitat s’ha acompanyat de xocolata desfeta i melindros per a tothom.

A més d’aquestes dues activitats d’avui, des de principis del mes de desembre que la FSE ha dut a terme altres actes amb motiu d’aquestes dates nadalenques. S’ha celebrat el Concurs de Decoració de Nadal dels serveis i àrees de què consten els tres centres de l’entitat. Enguany, ha arribat a la cinquena edició amb la participació de 13 serveis. A més d’aquesta competició, també s’han fet dos certàmens més: el V Concurs de Fotografia per la Postal de Nadal, en què els treballadors de l'entitat elaboren una fotografia que ha de servir per dissenyar la postal corporativa de la Fundació; i el IV Concurs de Dibuix Infantil de Nadal per als fills i filles dels professionals. Posteriorment, les il·lustracions de tots els nens i nenes s’han penjat a les entrades de l’Hospital i del Bernat Jaume i es podran veure fins la setmana que ve.

El concurs de decoració de Nadal fa 6 anys que es va posar en marxa (amb un parèntesi d’un any a causa de la pandèmia del coronavirus), però la tradició d'engalanar les instal·lacions es va iniciar fa gairebé dues dècades a la planta Maternoinfantil de l’Hospital de Figueres. També hi ha serveis que, tot i no participar en la competició, col·loquen les seves pròpies decoracions de Nadal per ambientar els espais.

També, com és habitual, abans de les festes de Nadal va tenir lloc l’acte de reconeixement als professionals de la FSE que s’han jubilat i als que el 2022 van complir 25 anys treballant a l’entitat.

I el dia 29 de desembre, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume va acollir el concert de les corals Els Quatre Gats i Les Capses del Centre d'Estudis Musicals Pep Ventura de Figueres, que van oferir un repertori de cançons de Nadal amb l’acompanyament al piano de Pere Puig Griessenberger. Mercè Martí també va actuar i va interpretar diverses peces al piano.