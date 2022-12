La Maravillosa Orquesta del Alcohol (LA M.O.D.A.), Els Catarres, Triquell i Boom Boom Fighters & Cookah P són els primers artistes confirmats de l'Ítaca Sant Joan 2023, que se celebrarà els dies 23 i 24 de juny. Amb aquest avançament d'aquests artistes es comença a perfilar la onzena edició del festival, que té la seva cita més multitudinària a l'Estartit el primer cap de setmana d'estiu. I coincidint amb l'inici de les festes de Nadal, els organitzadors han llençat una oferta amb un preu especial per les dues nits de concerts amb les entrades, que es poden adquirir des d'avui mateix.

Els Catarres seran un dels caps de cartell de la nit de la revetlla de Sant Joan. Una nit en la que també actuaran Boom Boom Fighters & Cookah P, amb la seva proposta innovadora que combina 'roots' reggae dels anys 80 i 'dancehall' dels 90.

L’endemà, un dels plats forts serà LA M.O.D.A., que amb una dècada de trajectòria que els ha brindat el reconeixement del públic i la crítica musical, desgranaran les cançons de l'aclamat Nuevo Cancionero Burgalés, combinats amb d'altres cançons emblemàtiques de la formació. A més, compartiran escenari amb Triquell, qui després del seu èxit al programa musical Eufòria de TV3, presentarà un primer disc que promet altes dosis de pop i música urbana.

Des del festival remarquen que aquesta és només la "primera carta de presentació" perquè encara falten caps de cartell per desvetllar i la resta de la programació prevista. I és que l'any passat els espectacles de pagament de l'Ítaca es van tancar amb més de 17.000 assistents, la xifra més alta de la seva història i que consolida la proposta com un dels cincs festivals de pagament de la Costa Brava amb major nombre d'espectadors.

Entrades a preus especials per Nadal

Coincidint amb l'arribada del Nadal, festival posa en marxa la venda d'entrades a preu especial per a l'ocasió (ja estan disponibles a través del web del festival: www.itacacultura.cat). D'una banda, les entrades de dia es poden adquirir per 28 euros, mentre que el 'pack' de les dues nits costa 48 euros. Cal tenir present que aquests preus ja inclouen poder gaudir de l’experiència sense despesa afegida: enguany s'ha eliminat l'obligatorietat de la polsera moneder i el públic assistent també podrà efectuar pagaments amb targeta o telèfon mòbil.

Aposta per la sostenibilitat

El festival continuarà refermant la seva aposta per la sostenibilitat, aplicant el pla que va iniciar el 2019. Tal com es va fer l'any passat, evitarà l'ús d’envasos de plàstic d'un sol ús en el recinte de l'Estartit: s'hi instal·laran diversos punts de distribució que permetran als assistents i als artistes omplir d'aigua els gots reciclables del festival o les ampolles reciclables que es comercialitzaran durant els concerts. En aquesta línia, Ítaca també opta pel manteniment del seu format amb la voluntat de vetllar per la sostenibilitat.