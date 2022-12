Moltes poblacions tenen com a tradició celebrar quines durant les festes nadalenques. Una d’aquestes és l’Escala, on enguany es recupera aquest popular joc després de dos anys sense poder-hi jugar. El Centre Esportiu i Recreatiu Xavier Vilanova s’encarrega d’organitzar-ho i el seu president, Raul Centeno, expressa que «la veritat és que tenim moltes ganes de tornar a fer les Quines al CER, perquè són molt familiars i molta gent ens ho ha anat demanant aquests anys, però no era gens viable poder-ho fer».

Aquest any se celebraran quines familiars a les sis de la tarda els dies 25 i 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener. Segons afirma el president del CER, «és una tradició molt arrelada a l’Escala i és molt familiar, perquè venen diferents generacions de la mateixa família». A més, aquest any es farà una quina eròtica el dia 17 de desembre a les deu del vespre. Centeno explica que «hi haurà un cartó per tota la nit i els premis seran encarats a l’erotisme». Aquesta sessió es complementarà amb una copa de cava de benvinguda i una actuació eròtica. Aquest retorn es farà amb una novetat més. Abans el format dels premis era per punts i partir d’ara seran lots de Nadal. «Automàticament, per cada línia o quina hi haurà un lot i comptem amb la col·laboració de diferents establiments comercials, d’hostaleria i d’activitats turístiques del poble», asseguren des de l’organització.