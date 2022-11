El canvi d’emplaçament de la plaça Catalunya a la Rambla i la bonança de la jornada va afavorir la bona acollida que va tenir, dissabte passat, la segona edició de la Fira d’Editorials Independents, a Figueres. Els responsables dels catorze segells presents, només un dels quals procedent de la Catalunya Nord, van instar-se a retrobar-se l’any vinent, segons explica un dels organitzadors, l’editor Jaume Torrent, qui va recollir in situ la satisfacció general davant «les vendes i l’interès despertat entre el públic».

Per Torrent és evident que el canvi de dates i d’emplaçament ha estat essencial. «La plaça Catalunya està més arraconada i hi has d’anar expressament», afirma tot afegint que «la Rambla no té rival». Quelcom que sí que es va constatar és que les activitats matinals van tenir més bona acollida que les de la tarda, cosa que els fa pensar que a la pròxima edició es podrien concentrar bàsicament al matí. Aquest any, tots els segells es van atansar a la Rambla amb els seus fons i, a més, amb les darreres novetats, algunes d’elles presentades a la darrera Setmana del Llibre en Català, a Barcelona. Una de les particularitats de la fira figuerenca és que els lectors no només podien parlar amb els editors, també amb alguns dels autors publicats. Aquest va ser el cas de Roser Rosés, qui, als seus 94 anys va visitar la fira per signar exemplars del seu llibre Trenes tallades (Cal·lígraf), fa poc traduït al castellà per Tirant Lo Blanch.