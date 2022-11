Don Giovanni és una de les sis grans òperes compostes per Mozart durant la seva etapa de maduresa a Viena, és a dir, entre 1781 i 1791, any de la seva mort. «Don Giovanni prové de l’òpera bufa italiana, de naturalesa caricaturesca i satírica i en ella Mozart fa esclatar els límits del gènere per crear una obra dramàtica global on serietat i comicitat es fusionen», com remarca el divulgador musical Pere-Albert Balcells. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Teatre El Jardí de Figueres acull la posada en escena que ha fet la Fundació Òpera Catalunya i que es troba de gira per diferents ciutats catalanes.

L'objectiu de la Fundació Òpera Catalunya és «apropar l'òpera al territori, no només físicament, sinó també pel que fa al llenguatge». Tant és així, que la Fundació abraça no només l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, que en el passat havien visitat sovint Figueres amb les seves representacions, sinó també l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Fundació Banc de Sabadell i la Fundació Fluidra. El Don Giovanni de Mozart beu del mite de Don Joan, però el compositor s'allunya dels estereotips i edifica una figura més enllà de la individualitat, «una figura que es converteix en el principi encarnat de la sensualitat vital». A Figueres, pujaran a l'escenari els cantants Carles Pachón, Fernando Álvarez, Tina Gorina, César Cortés, Maite Alberola, Mar Esteve, Quim Cornet i Jeroboám Tejera. La direcció musical va a càrrec de Daniel Gil de Tejeda i la d'escena, amb Pau Monterde. Les entrades ja es poden adquirir al web figueresaescena.cat.