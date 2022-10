Era diumenge, feia molt bon dia i la proposta era atractiva. La cita amb la segona Fira de Tardor d’Empuriabrava, a la plaça de les palmeres del Club Nàutic, es va tancar amb un notable èxit de participació, en tots els àmbits. «Estem molt contents de la resposta que hem tingut, tant per part del públic, com dels establiments que hi han volgut ser presents», explica Sílvia Servín, secretària de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

Les parades van estrenar enguany una imatge uniformitzada i tots els comerciants portaven una samarreta relacionada amb l’esdeveniment. Els quatre concerts programats van fer ballar a la gent i els jocs per a la mainada van ser un atractiu més. «Tot plegat va anar molt bé i vam complir el nostre objectiu de dinamitzar Empuriabrava amb una Fira amb cara i ulls. Els comerços participants ens han felicitat per l’organització i l’Ajuntament ens ha ajudat en tot», afegeix la representant de l’entitat. Un dels atractius divertits de la Fira va ser el concurs per endevinar el pes d’una carbassa. El vegetal pesava 25,5 quilos i hi va haver tres encertants. Per a decidir el nom del guanyador es va fer un sorteig amb la col·laboració de diversos infants. El guanyador va ser Vicenç Gusó. La pròxima acció de l’associació serà una promoció comercial amb butlletes que s’acabarà el 6 de desembre amb el sorteig d’un premi valorat en 3.000 euros per a una compra a fer, durant una setmana, en els establiments associats.