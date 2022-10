La Festa de l’Anxova de l’Escala va recuperar ahir el format habitual amb una multitudinària degustació a la platja seguida d’una cantada d’havaneres. Prèviament es va atorgar l’Anxova d’Or a la cantant Suu i es va poder escoltar el pregó del periodista Jordi Hurtado.

La festa dels anxovers amb la degustació a la Platja va estar acompanyada del bon temps que va aplegar un nombrós públic.

Aquest any, la Festa també volia tenir un record especial per a un dels anxovers històrics, en Francesc Moner «Xillu», que va morir aquest any. Tant la presidenta de l’Associació de Saladors Històrics, Rosa Hostench, com la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja, en nom de tots els escalencs, van agraïr la gran tasca feta durant tots els anys pel Xillu.

Jordi Hurtado va recordar en el seu pregó que fa 30 anys que estiueja i passa llargues estades a l’Escala. «Són molts anys de sentiments i de coneixences»,va remarcar. Va explicar que les anxoves de l’Escala viatgen a tot arreu. «Me les vaig trobar fins i tot a un mercat de California», recordava Hurtado, el qual acabava el seu pregó amb un expressiu: «Que no faltin mai les anxoves de l’Escala a les nostres taules». També la cantant Suu té molts records de l’Escala, ja que de petita hi estiuejava. «Estem intentant que torni a ser destinació familiar de vacances, perquè porto l’Escala al cor», explicava una Suu, que recorda que a l’Escala hi va aprendre a nedar i a anar en bicicleta mentre anava de platja en platja.