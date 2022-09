Fins al 25 de setembre se celebra la segona edició de les Jornades de Sant Pere. Durant tres caps de setmana, el municipi empordanès emplenarà els seus carrers d’activitats per promoure la poma com a símbol identitari del poble.

El programa va començar dissabte amb el cinema a la fresca i la projecció d’Alcarràs, de Carla Simón, a la plaça de l’Església. La pel·lícula tracta en part de la vida del pagès i, tal com indica la regidora Sònia Ortega, la van escollir perquè troben que «és representativa de la vida de Sant Pere». Hi ha molts agricultors i cooperatives que es dediquen a la poma, així que la van triar com un homenatge a tots ells, encara que la pel·lícula no tracti directament de la poma.

Aquest divendres 16, es fa una ruta gastronòmica pel poble amb uns guies que van a diferents restaurants i deixen degustar diversos plats cuinats amb la poma de Sant Pere marinades amb vi i cava. Es necessita reserva prèvia i val 20 euros. L’endemà es comença la jornada amb una visita a un camp de pomeres i es farà un tast de les diferents varietats de la poma de Sant Pere. A la tarda, es fa una trobada artística de l’associació Pomart, amb exposicions, tallers i diferents activitats. Més tard hi haurà un tast de sidra i el dia acabarà amb un concert de la Marta Shanti.

Diumenge se celebra una pedalada de contes entre pomes –això va unit a la setmana de la mobilitat. «L’últim cap de setmana hi haurà una novetat, el dissabte 24 es farà una activitat sensorial d’Edgar Tarrés que es basa a menjar conscientment un aliment, en aquest cas, la poma del municipi», explica Ortega. Per finalitzar amb aquestes jornades, diumenge 25 de setembre, dintre del Sea Walking del Consell Comarcal, es farà una ruta de senderisme des de l’Oficina de Turisme fins als Aiguamolls i es tornarà amb el carrilet.

Com declara la regidora, «l’objectiu és unir les dues activitats que caracteritza Sant Pere, el turisme i la gastronomia, en un marc cultural, ja que hi ha molts artistes en el poble. El que volem és que la gent gaudeixi i pugui descobrir la poma de Sant Pere i poder arribar a tothom que hi vulgui participar». Aquesta és la segona edició i els hi agradaria que ja quedés instaurat anualment. La regidora recorda que «l’any passat va haver-hi bastants assistents» i ara estan pensant «allargar les activitats fins a l’octubre». Finalment, Ortega anima a tothom que hi participi.