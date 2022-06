Borrassà es torna a omplir aquest diumenge de flors, olors, colors, formes, muntatges florals i flors naturals de la mà de la celebració de la 17a Fira del Corpus. Una de les grans novetats d’aquesta celebració, d’accés gratuït, és que el jardí de l’Espai Cal Governador esdevé el punt central de les ornamentacions florals preparades pels veïns i veïnes.

A Cal Governador s’hi ha fet la instal·lació artística, El despertar dels sentits, ideada per la il·lustradora, tallerista i mestra Anna Quintà, que ha desenvolupat els tallers per a adults. El muntatge està format per diferents espais com a metàfora del despertar després dels dos anys de crisi sanitària. Hi ha cinc llocs principals. Cadascun d’ells està dedicat a un dels cinc sentits –vista, gust, oïda, olfacte i tacte– amb l’objectiu de crear un punt de trobada, interacció i fusió entre les persones visitants. Consta d’una part central que serà el punt de trobada i interrelació entre les persones i una part expositiva que, simultàniament, serà lloc de descobriment per a petits i grans. També es pot gaudir de la creativitat veïnal al passejar pel poble entre les catifes de flors i les decoracions florals i artístiques que hi haurà per carrers, places, balcons i entrades de les cases. Igualment, es podran veure els típics llençols blancs de Corpus que hi haurà penjats en algunes balconades. Com a actes previs es fa la missa, la processó, sardanes i titelles a la tarda.

Tot el poble recupera l’esperit del Corpus

Tot Borrassà es bolca en la Fira. També els infants que han fet creacions florals a la plaça Major, al parc de davant l’església Sant Andreu i a l’entrada del centre cívic i social L’Ateneu a partir dels tallers dirigits per Irene Garcia. L’alcalde Joan Hurtós explica que «aquest any, podríem dir que estem recuperant l’esperit del Corpus, després de dos anys de mantenir la celebració amb diferents formats a causa de la situació que hem viscut. Enguany, força veïns s’han implicat per fer lluir el poble durant aquesta diada on les flors són les autèntiques protagonistes».