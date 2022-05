El tren turístic de Roses es va omplir aquest dissabte amb els participants de la sortida "Descobreix els tallafocs naturals de Roses". Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica de Roses, l’activitat permeté als assistents observar i viure el recorregut que va seguir l’últim gran incendi de Roses del febrer passat i conèixer la importància del paisatge de mosaic en la prevenció d’incendis.

Més de 70 persones van participar en aquesta proposta que va comptar amb l’experiència i les explicacions que oferien al llarg del recorregut i de les aturades que es van realitzar, el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, i l'empresària Anna Espelt, acompanyats pel regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, i el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner. L’acte també va comptar amb la presència de l'exdirectora del parc natural, Victòria Riera.

Els paisatges en mosaic estan constituïts per una combinació harmònica d’usos del sòl on s’alternen, pastures, zones de matollar, taques forestals, cultius com la vinya i l’olivera i elements constructius com masos i murs de pedra seca. Aquest tipus de configuració i composició dels usos del sòl és un clar exemple que treure rendiment econòmic a la terra dona riquesa al territori, genera i configura el paisatge i és una eina cabdal per a la prevenció d’incendis. A més, actua com a element de protecció per als masos i urbanitzacions que estan dins o són propers al Cap de Creus.