La Fira dels Oficis de Sant Miquel de Fluvià és de les fires amb més personalitat que es fan a la comarca durant l’any. «Als inicis, la idea era fer una cosa més medieval però al final van encarar-nos als oficis. Volíem fer una fira atractiva, diferent», rememora l’alcalde Àngel Posas qui no pot amagar la satisfacció de recuperar la normalitat, ja que el 2020 van veure’s obligats a fer una fira virtual i l’any passat només restringida al públic local. Aquest diumenge, doncs, una quarantena d’artesans s’instal·len al poble per mostrar el seu art, destacant, sobretot, aquells que treballen el paper als quals dediquen un apartat monogràfic. A més, alguns veïns han decorat el Rec de la Font reutilitzant cartutxos d’impremtes.

«Ens feia por que la pandèmia els hagués tocat, que molts haguessin plegat, però no ha estat així», comenta Posas qui creu que el fet que la majoria ho tinguin com a hobby ha permès la seva supervivència. Picapedrers, ferrers, sabaters, entre altres artesans, exhibeixen les maneres antigues de treballar els oficis. També en comparteixen generosament els secrets entre aquells que se’ls apropen per saber-ne més. No hi ha moltes parades d’alimentació ni d’artesania «sinó podríem créixer molt més».

A banda dels artesans, la fira inclou tota mena d’activitats una de les quals destaca: l’elaboració d’un mural en directe per part dels joves del municipi supervisats per la il·lustradora Wawa. Un mural que, posteriorment, s’instal·larà al centre cívic. No faltaran dues visites guiades, a les 11 i a les 17.30 hores, a l’església i entorn a càrrec de Xavi Camps i actuacions espontànies amb Els Bandarres. També actuen els Picots del Fluvià amb el tradicional ball de bastons, els infants fan una cercavila i ball amb els capgrossos que van crear ja fa uns anys i David Martínez imparteix un taller de dibuix. Els menuts poden jugar amb jocs de fusta i tota la família visitar diferents exposicions: els gravats de Finucha Prats, les obres de paper d’Olga Serral i Història de la fotografia de Jordi Mestre. Val a dir que aquest any també hi ha xiringuito per dinar on es serveix el menú de la fira per 10 euros.