Cent tres anys després de la seva fundació, la Unió Esportiva Figueres continua estant present en el programa de les Fires i Festes de la Santa Creu, on sempre ha mantingut alguna activitat vinculada a les competicions o els seus equips de base. En aquesta ocasió, ho fa com a amfitriona, a l’Estadi de Vilatenim, del segon Torneig de la seva Agrupació de Veterans, presidida per l’excapità Joan Sagué. A més del conjunt blanc-i-blau, hi són presents els veterans del Blanes, el Girona i l’Olot.

El torneig d’enguany té com a apunt rellevant l’homenatge a un dels membres destacats de l’Agrupació, Josep Jutge, mort l’octubre del 2018. «En Josep va ser una peça fonamental del nostre grup, sobretot quan vam jugar la lliga de veterans, perquè era ell qui ens avisava i ens convocava per anar als partits. Sempre estava atent amb tot i per tot. El trobem a faltar i ens ha semblat que era una bona ocasió per a recordar-lo», explica Joan Sagué.

El precedent del Centenari

El Torneig de Veterans es disputa entre dos quarts de deu del matí i les dues del migdia. Per als nostàlgics del bon futbol, aquest dissabte arriba una bona ocasió per a tornar a veure el toc subtil de molts jugadors que vam marcar diferents èpoques, no només en el Figueres, sinó també en els altres tres clubs participants. L’any 2019, coincidint amb el Centenari de la Unió, el joc va ser vistós i entretingut, encara que les cames d’alguns participants no sempre van obeir com caldria. Aquell dia va servir de comiat per a Paco Muñoz, un dels veterans més actius de l’Agrupació.

«Ens fem grans i ja tenim relleu de jugadors de generacions posteriors. A l’associació som una norantena, la qual cosa no està gens malament», conclou Joan Sagué.

L’Agrupació d’Antics Jugadors de la Unió es va formalitzar el 20 de febrer de 1991, quan l’Assemblea General de socis en va aprovar els estatuts. La seva primera junta la va presidir Xicu Cortada, amb Josep Jutge i Isidre Sala com a vicepresidents, a més de Josep Maria Tallada (secretari), Jon Etxegoien (tresorer) i els vocals Joan Antoni Bertran i Paco Muñoz.