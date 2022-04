Com cada any des de ja en fa nou, Figueres viurà el tradicional xupinasso per donar el tret de sortida a les Fires i Festes de la Santa Creu. Des que es va iniciar, el 2013, només es va deixar de fer l’any passat.

Té lloc aquest dissabte 30 d’abril, entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere, juntament amb el pregó alternatiu. El nom del pregoner d’enguany, com en les passades edicions, es mantindrà en secret fins a l’últim moment. Tant el xupinasso com el pregó alternatiu són iniciatives sorgides el 2013 per part d’un grup d’amics i clients del bar El Cafetó, al costat de l’Ajuntament, que van començar posant música amb el telèfon mòbil a través dels altaveus del bar i any a any la festa va anar creixent, tal com explica el propietari del bar, Faló. Ara ja ha passat a formar part del programa de les festes i, de fet, s’ha convertit en l’activitat que en dona l’inici no oficial. Ha passat d’aplegar entre cinquanta i cent persones, els primers anys, al miler que hi assisteixen darrerament.

Faló creu que el xupinasso ja s’ha consolidat com a part de les fires de Figueres i assegura que la gent «està esperant aquesta festa amb candeletes i que tothom en té moltes ganes», tal com demostra la quantitat de gent que any rere any hi assisteix. «És una festa increïble», declara.

Festes alternatives i populars

En paral·lel al programa de festes, els dies 30 d’abril i 1 de maig se celebraran també les Festes alternatives i populars al Parc Bosc de Figueres. Es tracta d’una iniciativa popular que neix de la voluntat de persones i entitats de la ciutat de «participar de les Festes de Figueres més enllà d’assistents o consumidors», tal com expliquen des de l’organització.

Així, durant els dos dies hi ha programades activitats diverses per a tots els públics, com tertúlies, concerts, espectacles de carrer, tallers, etc. El diumenge dia 1, aprofitant per ampliar les activitats reivindicatives del primer de maig, hi haurà una manifestació unitària en motiu del Dia Internacional dels Treballadors i es farà la lectura d’un manifest.