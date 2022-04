El fotògraf gironí Jordi Renart va visitar per primera vegada La Palma l’any 2017. Aleshores se’n va enamorar. Quan el setembre del 2021, va iniciar-se l’erupció del volcà Cumbre Vieja, Renart s’hi va desplaçar per veure i viure-ho en primera persona i deixar-ne testimoni a través de la seva càmera. Fruit d’això neix l’exposició La Palma. Isla Bonita que s’inaugura aquest dissabte a dos quarts de vuit del vespre a la seu del Casino Menestral Figuerenc. La mostra inclou una àmplia selecció de fotografies així com la projecció d’un curtmetratge realitzat a partir de vídeos que va anar fent amb el mòbil, inicialment destinats a les xarxes socials.