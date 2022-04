El Club Atletisme Figueres (CAF) organitza la Run del Castell de Sant Ferran que enguany arriba a la seva 15a edició i que se celebra el primer dia de maig, al matí. En l’edició del 2019, van comptar amb la participació de 450 atletes, i aquest any calculen arribar als 500 participants.

Es presenten diverses modalitats, la Mini Run per als més joves, que comença a les nou del matí; la cursa o caminada, que té un recorregut de 3,5 quilòmetres, i la Run principal de 10 quilòmetres. La novetat d’enguany serà la Cursa Adaptada amb la col·laboració de l’associació El Dofí.

La prova té l’Estadi Albert Gurt com a punt de sortida i d’arribada per a tots els participants. Els recorreguts passen per l’entorn i l’interior del castell de Sant Ferran. Els ingressos que s’obtinguin, a part d’ajudar a finançar el CAF, també donaran suport a obres socials amb les que ja estan col·laborant com El Dofí, l’Once i Kasameu.

Més propostes esportives

Matinal d'hoquei Dilluns, 2 de maig. De 10 a 14 hores. És organitzada pel Club Hoquei Figueres i té lloc al pavelló municipal Rafel Mora. Es tracta d’una jornada de portes obertes amb un partit d’exhibició, que es jugarà a la una del migdia. Per a participar la trobada, no cal inscripció prèvia. Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys. Han d’anarhi acompanyats d’un adult. Activitat gratuïta, inclosos els patins i material.

Bàsquet i 600’s Dissabte, 30 d’abril, Rambla i passeig Nou. A partir de les 11 del matí, des de la plaça Creu de la Mà amb final a la Rambla, té lloc la vint-i-setena Rua del 600, organitzada per l’Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic Figueres. A la tarda, el Club Bàsquet Adepaf celebra la quarta Trobada Ceba Nord, amb els jugadors i les jugadores del campionat escolar. Es fa al passeig Nou, des de les tres fins a les vuit del vespre.

Escacs Diumenge, 1 de maig i dilluns, 2 de maig. Diumenge, a la Rambla, se celebra el 33è Torneig de partides llampec, a partir de les deu del matí. Inscripcions fins 15 minuts abans o al correu escacsfigueres@gmail.com. Organitzen el Club Escacs Figueres i el Casino Menestral. Dilluns, també a la Rambla, a partir de dos quarts de deu, té lloc l’Open Fires de Figueres del Club Escacs Alt Empordà. Obert a tots els jugadors federats i no federats.