Era l’any 2019 quan, per commemorar el primer aniversari de la mort de Joan Llavanera, agent de la Guàrdia Urbana de Figueres, activista cultural, i «mestre de l’allioli», l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va organitzar el primer «Concurs d’Allioli Memorial Joan Llavanera». Ara, dos anys després, la iniciativa es recupera, i torna amb molta força, empenta i entusiasme.

Tothom hi està convidat

L’activitat, que té lloc el dissabte 30 d’abril, a les onze del matí, a la plaça del Gra, al costat del mercat, serà ben especial. «La gent que hi participa és voluntària, amateur. La idea no és fer un gran concurs, sinó fer un homenatge tot fent germanor», detalla Consol Rovira, representant de l’ANC.

En aquest sentit, Rovira destaca que, tot i això, hi ha un premi: un dinar per a dues persones al restaurant Can Costa. Alhora, tothom que hi participi s’endurà un record: «En concret, regalarem un davantal i un morter».

Un jurat de luxe

Tanmateix, la representant de l’Assemblea Nacional Catalana explica que el jurat del concurs serà ben especial: «Estarà format pel biòleg Josep Maria Dacosta; Josep Maria Joan Rosa, director del Museu del Joguet; Narcís Genís, expresident del Col·legi de Periodistes de Girona; i Roser Bronsoms, cuinera de Can Jeroni i presidenta de la Cuina del vent». Ells avaluaran el gust, la textura, el sabor, etcètera.

Cal destacar que durant l’acte també es farà un recital de poemes a càrrec d’Ernest Pibernat, Carme Pagès, Lluís Bosch i Glòria Bassols. Val a dir que quan acabi el concurs es repartirà pa, i tothom qui vulgui podrà degustar l’allioli preparat pels concursants, i fer de jurat popular.