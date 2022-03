Aquest diumenge 27 de març s’inicien les sortides els espais naturals de l’Empordà. Els diversos espais naturals que hi ha a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà organitzen de forma coordinada amb les àrees de turisme dels Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà un conjunt de sortides guiades al llarg de 20 diumenges i 1 dissabte distribuïts entre la primavera i la tardor. La primera d'aquestes sortides està programada per aquest diumenge, 27 de març. Es tracta d'una sortida en bicicleta, que porta el nom Resseguint els camins de l’aigua, promoguda pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

En tots els casos, les places són limitades i s’ha de reservar plaça amb antelació, a cada visita hi ha l’enllaç o telèfon de contacte de l'espai que organitza la sortida.

Al llarg dels mesos de març, abril, maig i juny es programen visites a indrets amb activitats tan diverses com el paratge de Tudela amb els 6 sentits, els voltants de Sant Llúcia, la vall petita de Santa Caterina, què ens diuen els ocells?, nit d’astronomia, cel d’estiu o cel d’hivern, Visita guiada per rius, recs i canals fins a les llaunes i llurs peixos, Puig Neulós, la Ruta de benestar i silenci per les goles del Fluvià o l’olor de Montgrí.

Després de l'estiu, les sortides guiades està previst reprendre-les el 18 de setembre i finalitzen el desembre, amb una sortida al Puig d’Esquers, un itinerari amb esnorquel, entre praderes de posidònia i roques, l'olivar ecològic del Montgrí, ornitocaiac pel Fluvià i l’Illa de Caramany, sota el mantell verd de les Gavarres, el Monestir de Solius i el seu entorn, els comuns d'Espolla, endinsant-nos al Parc Natural de Cap de Creus, el paisatge de la pedra seca de la Garriga d’Empordà, Vallpresona - Caleta de Concagats - Senyor Ramón i Esculls de Canyet i Ornito Baix Ter.

Els espais naturals que participen aquest any són els parcs naturals dels Aiguamolls, el del Cap de Creus i el del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter i els Consorcis de les Gavarres i el de Salines-Bassegoda. També l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro representant l’espai natural de l’Ardenya.

L'any passat es van realitzar un total de 18 sortides que van aplegar més de 300 participants, tot i les restriccions de la pandèmia.