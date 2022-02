L’art mural és una tècnica cada vegada en més expansió. Els joves semblen interessar-se i potser per això, després d’una consulta a joves del municipi, l’Ajuntament de Bàscara, Calabuig i Orriols va recollir les seves opinions i ara ha decidit impulsar l’anomenat ARTivisme. Es tracta d’un taller de tres dies dirigit a «noies i nois feministes» del poble perquè descobreixin les diferents tècniques i puguin desenvolupar un projecte que s’exposarà de forma itinerant pels diferents nuclis del municipi. Està previst que l’artista Quim Miró imparteixi el taller al llarg de tres sessions gratuïtes, el 19 i 26 de febrer i el 5 de març, de 3 a 7 de la tarda.

La regidora de Cultura, Sílvia Cortada, explica que la idea és vincular la proposta artística amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per crear una campanya feminista. Abans, però, tots els participants debatran i reflexionaran sobre el projecte. Tot i que a finals de la setmana passada no hi havia encara cap jove inscrit, Cortada confia que el projecte pugui tirar endavant. «Han de veure que allò que proposen nosaltres ho recollim», explica. En aquest sentit, Bàscara ha estat sempre un poble amb molta presència d’art mural reivindicatiu ben visible arreu. Malgrat que no disposen de «parets lliures», la idea és treballar sobre plafons de fusta i que després aquests s’exhibeixin de forma itinerant pels diferents nuclis.

L’artista Quim Miró, qui ja ha impartit anteriorment tallers d’aquest estil, assessorarà els participants descobrint-los les diferents tècniques, suports i artistes referents que usen l’art com a eina de transformació social.