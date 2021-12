Una pista de patinatge de gel sintètica de 150 m2 i un parc d’aventures a la plaça Catalunya són dues de les grans novetats que prendran forma aquest Nadal a l’Escala. Aquestes dues propostes innovadores, que engeguen motors el 22 de desembre i que promou la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET), formen part de l’ambiciós i ampli programa per atraure públic aquests dies cap a l’Escala. Un programa coordinat per l’Ajuntament però on les associacions locals hi juguen un paper essencial, com admet la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Marta Rodeja.

Després de l’encesa de llums, amb tres-centes figures repartides pels carrers principals, divendres passat, aquest pont de la Puríssima es converteix en el primer tast de la programació que s’allarga fins a Reis. Així, diumenge passat va engegar motors el Trifàsic, el parc infantil de Nadal que s’allarga fins aquest dimarts a la tarda. Com explica Rodeja, es va decidir fer-lo aquests dies i no a finals d’any per no coincidir amb la proposta lúdica de l’UBET. Dani Espinal, president de l’associació de comerciants i empresaris escalencs, reconeix que feia ja un temps que anaven darrera la idea de muntar aquesta pista de patinatge però que «la situació complexa de l’any passat no ho va fer possible». La pista i el parc, que coordinen una empresa de Sant Climent Sescebes, restarà oberta tota la setmana: de dilluns a dijous només a les tardes i de divendres a diumenge, tot el dia. La proposta és una de les múltiples campanyes que han engegat per promoure l’Escala. De fet, ells també s’encarreguen de fer el cagatió, el dia 23, i dos tallers: un de scrap que es va fer el cap de setmana passat i que es repetirà els dies 18 i 27 de desembre. L’Escala avança el parc infantil de Nadal pel pont de la Puríssima Marta Rodeja explica que l’Escala recupera moltes activitats per Nadal, posposades l’any passat a causa de la Covid. Entre aquestes destaca la cursa de Sant Esteve, que es fa el dia 26, i la celebració de les campanades de Cap d’Any a la plaça de l’Església amb presentador inclòs i bossa de cotilló per als 150 primers assistents. «Les vam fer el 2019, només una vegada però van tenir molt èxit i volíem recuperar-les», comenta. També han volgut mantenir la Mostra de Cuina tot i que adaptant el format: serà un tast d’aperitius ja cuinats pel Mas Conques i maridats pel sommelier Rafel Sabadí. Es farà a la biblioteca municipal, el dia 20. La regidora reconeix que aquests dies de Nadal, l’Escala rep molts visitants de segona residència però també persones que venen a passar-hi el dia. Una de les novetats d’enguany és que el campament reial es farà a la Mar d’en Manassa, un espai emblemàtic del poble, sempre si el temps ho permet. Això en un any en que els Reis tornaran a arribar per mar.