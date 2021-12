L’Escala té previst donar la benvinguda al Nadal aquest cap de setmana, coincidint amb l’inici del llarg pont de la Puríssima i aprofitant l’arribada de visitants. Així, divendres, a dos quarts de set de la tarda, s’ha programat l’acte d’encesa de la il·luminació nadalenca que consta d’unes tres-centes figures de llums leds de baix consum instal·lades als carrers principals i al voltant de les zones comercials. La festa, que inclou un espectacle amb el grup Rikus, té com a novetat l’avançament de l’obertura del parc infantil de Nadal, el Trifàsic, aquest diumenge i fins dimarts 7 de desembre.

Aquests dies no seran els únics en què funcionarà el Trifàsic. També ho farà del 22 de desembre al 9 de gener i inclourà, aleshores, gràcies a la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics, una pista de patinatge i un parc d‘aventures a la plaça Catalunya. El programa nadalenc de l’Escala, però, inclou altres actes ben tradicionals com és el cas de la Mostra de Cuina de Nadal. Per adaptar-se a la situació pandèmica, però, es farà un maridatge de vins i caves amb aperitius i dolços gratuït a la biblioteca el 20 de desembre. Es recuperarà, a més, l’entrada a l’Any Nou fent repicar les campanes i amb un acte oficial amb 150 assistents. No faltarà el ball a la sala polivalent amb Disco Mòbil Sons. S’han previst també tallers, concerts, visites guiades, la festa del tió, la cursa de Sant Esteve i la cavalcada reial.