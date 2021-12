El Cercle Sport Figuerenc i Orthemis-Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà ofereixen aquest proper diumenge dia 12 de desembre a les sis de la tarda al Teatre Municipal El Jardí de Figueres un concert amb la Simfonia Simple op.4 de Britten, les Estaciones porteñas d’Astor Piazzolla i l’estrena d’una obra de David Salleras anomenada La tempesta, una obra amb saxo solista i orquestra de cordes interpretada pel mateix compositor figuerenc, David Salleras. El concert es titula Orthemis i Salleras tornen a casa i serà dirigit pel director titular Diego Miguel-Urzanqui.

Les entrades es poden comprar a la taquilla del teatre aquest proper dijous dia 9 de desembre de 7 a 9 del vespre i el mateix diumenge dia 12 una hora abans del concert.

L’orquestra va ser fundada l’any 1989 amb l’objectiu de fer arribar la música clàssica a totes les ciutats i pobles de l’Empordà. Al cap d’uns anys ja havia actuat a quaranta quatre països dels cinc continents fins a realizar uns 4.000 concerts.

Actualment, sota el nom d’Orthemis-Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà, segueix viatjant pel món amb els dos espectacles de música i teatre anomenats Concerto a Tempo d’Umore i Desconcerto.

L’orquestra, però, no vol oblidar l’objectiu pel qual va ser fundada i per això se sent honrada de poder realizar concerts a la ciutat on l’ha vist nèxer i cèixer, la ciutat de Figueres.