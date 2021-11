La Festa Major de Peralada 2021, la primera que es celebrarà després de l’aturada obligada per la pandèmia, té una dotzena d’activitats programades entre els dies 12 i 14 de novembre. Un programa d’actes que prioritza la cultura popular, amb la col·laboració i la participació d’entitats locals.

Els actes començaran el divendres a 2/4 de 8 del vespre amb la presentació del llibre El mirall de la història. Vint-i-cinc anys d'articles d’Inés Padrosa Gorgot al Butlletí Municipal de Peralada, editat per l’ajuntament, on s’hi recullen vint-i-vuit articles publicats des de l'any 1997 fins el 2021. L’acte serà presentat per Joan Padern i Casanovas, exalcalde de Peralada, i comptarà amb les intervencions de Pere Torrent i Martín, alcalde Peralada, i d’Inés Padrosa Gorgot, autora del llibre.

L’endemà al mati, s’ofereix la possibilitat de gaudir, a la sala d’actes del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, d’una sessió de cantacontes coeducatius musicats a càrrec de la companyia Capgiralla.

El mateix dissabte, al migdia, el centre social de Peralada acollirà l’acte d’elecció de la Pubilla i l’Hereu comarcal de l’Alt Empordà 2021. Els joves escollits representaran la comarca, al llarg d’un any. En l’acte hi participaran pubilles i hereus vinguts d’arreu de Catalunya i d’Andorra.

A la tarda l’Espai Jove de Peralada ha preparat un Escape room, dirigit al públic familiar, que es realitzarà pels carrers de vila.

A dos quarts de 8 del vespre, de la mà de l’Associació de Joves, tindrà lloc una nova sessió de monòlegs, enguany a càrrec de la monologuista Eva Cabezas, que promet un vespre d’autèntica diversió.

El diumenge, com és de costum, és el dia més musical. La jornada començarà amb una cercavila de la Colla Gegantera de Peralada, que celebrarà la seva reactivació desprès de l’atura per a la pandèmia. L’acte s’iniciarà a la plaça Gran amb la participació dels grallers, capgrossos i gegants de la colla.

Desprès de l’ofici solemne en honor a Sant Martí, amb l’acompanyament musical d’Alauda Duett, tindrà lloc el concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra La Principal de la Bisbal. A la tarda, la mateixa orquestra, oferirà l’audició de Sardanes a la plaça Gran i, tot seguit, el Ball de Cadires al centre social.

A banda dels actes programats, també s’instal·laran el parc multiaventura i les tradicionals atraccions de fira al pati de l’Institut.