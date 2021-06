El quadre de "M'encanta Figueres", creat per l'artista Mònica Pampín, s'ha penjat aquest matí a l'entrada de la Fundació Clerch i Nicolau. L'eslògan, ideat per l'artista Montse Cufí, ha recorregut la ciutat en diversos formats les darreres setmanes i ara ja té un "photocall" propi on la gent pot fer-se fotos. Les artistes Pampín i Cufí conviden als visitants a fer-se selfies amb el quadre i compartir-ho a les xarxes socials etiquetant-les per expandir l'eslògan de "M'encanta Figueres".

A la inauguració d'aquest nou espai hi han assistit l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora de Comerç, Ester Marcos.

Tal com l'artista Cufí va avançar en una entrevista a aquest Setmanari, la ubicació d'aquest "photocall" havia de ser l'Oficina de Turisme però la previsió d'una remodelació de l'espai ha fet que finalment es decideixi per una altra ubicació d'accés públic.