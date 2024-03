Passarel·la Empuriabrava obre la temporada 2024 amb una gran festa: t'expliquem tot el què has de saber

Passarel·la, una de les discoteques referents de l’Alt Empordà enceta temporada 2024 amb una gran festa aquest 30 de març. Al llarg de la nit punxaran 11 dj, hi haurà un concert del grup de versions Banda Neon i un taller de salsa i bachata, i moltes sorpreses. Tot això en les quatre sales i la terrassa que té el local. A més, per primera vegada s’obriran les portes a les 11 de la nit. Un dels motius és pel canvi d’horari. «Hi haurà més temps per gaudir de la festa, per altra banda, també hem pensat en el públic francès, que sempre va més d’hora», expliquen els responsables del local. I afegeixen que el públic assistent es trobaran també amb novetat i sorpreses.

Passarel·la és un local de dues plantes. A la primera hi ha una sala principal, on sona música més comercial i urbana on solen anar persones més joves. A la segona planta hi ha la seva famosa terrassa amb piscina i dues sales. On es fan concerts i música en directe de bandes de la zona o de grups de versions. A l’altra sala s’hi fan tallers de sala i bachata.

La terrassa de la discoteca. / PASSAREL·LA EMPURIABRAVA

Per tot això, la discoteca és una de les més conegudes de la comarca perquè la seva proposta d’oci nocturn atrau un gran nombre de públic amb edats i gustos diferents.

A més, un dels trets diferencials del local són les seves festes temàtiques. De fet, el dissabte sis d’abril la discoteca està ambientada en el món de Pandora, de la pel·lícula Avatar. «En aquest cas una de les coses que hi haurà seran xanquers caracteritzats, entre altres elements. Procurem que la decoració i animació sigui variada perquè a la zona no hi ha gaires locals com el nostre i volem que cada dissabte sigui diferent», subratllen els responsables.

En aquest sentit, aquesta temporada passaran per la cabina de Passarel·la discjòqueis «molt potents i reconeguts», els quals encara no es poden anunciar.