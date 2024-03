La Sotana, El Búnquer i Que No Surti d'Aquí. Aquests són alguns dels caps de cartell del primer festival de pòdcasts en català que se celebrarà a Roses, el Podfest. Una proposta que reunirà, entre el 5 i el 7 d'abril, els «podcasters» més rellevants del país i que esdevindrà un espai de trobada entre consumidors i creadors de continguts. «Els volem fer sortir de la seva zona de confort, portant-los a escenaris i espais que els permetin tenir un feedback directe amb el seu públic», expliquen els organitzadors de l'esdeveniment, Georgina Arnau i Adrià Giner.

En total hi haurà tres espais des d'on s'emetran en directe dels diferents pòdcasts: el Teatre Municipal, l'escenari de la platja, i el tercer, i el més singular, un floating stage a un catamarà. Aquest acollirà, per exemple, el programa Que No Surti d'Aquí, de Catalunya Ràdio, presentat per Juliana Canet i Roger Carandell, i La Riota + Marc Sarrats.

Pel que fa al teatre Municipal, serà l'escenari de pòdcasts com El Búnquer, de Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell, o La Sotana, amb el gironí Andreu Juanola al capdavant, acompanyat de Manel Vidal, Joel Díaz, Modgi i Enric Gusó.

Espai amb continguts non-stop

A més, el Mas de les Figueres es convertirà en un espai de continguts non-stop, i acollirà l'emissió en directe de pòdcasts com Xapalaràdio, L'Arrabassada, Llegir Podcast, Loft ICAT, Desobediència Cruyffista, Contingut Extra i La Porta Vermella

Diumenge el festival abaixarà el teló amb el pòdcast altempordanès de crònica negra La Nit més Fosca i de Braves Il·lustrades, programa en el qual s'entrevisten dones creatives, artistes i emprenedores.

«Un projecte ambiciós»

Malgrat que aquesta és la primera edició del Podfest, els organitzadors han optat per fer una aposta per la qualitat i han reunit pòdcasts de primera divisió. En aquest sentit, consideren que aquest és «un projecte ambiciós i que té molt futur», ja que «aquest és un format totalment en auge», remarquen.

El Podfest compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, i 3CAT és el media partner oficial.