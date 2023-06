Amb una trajectòria que ja suma 12 edicions, el festival Starlite s'ha consolidat com un clàssic de l'estiu de Marbella i un dels esdeveniments més importants d'Espanya per la seva gran repercussió econòmica i social. És el festival que congrega més concerts i l'únic que s'estén al llarg de tot l'estiu, de juny a setembre. A aquests èxits se n’hi sumarà aquest any un altre, perquè el Grupo Starlite i IFEMA Madrid han arribat a un acord per coorganitzar i portar a Madrid la màgia del festival Starlite Occident de Marbella en un nou format, Christmas by Starlite.

Aquesta nova proposta oferirà un cicle de grans concerts amb una proposta única que il·luminarà el desembre amb estrelles d'alt nivell internacional i nacional. El primer artista a unir-se al cartell de Christmas by Starlite és el músic britànic Sting que oferirà un concert especial de ‘My Songs’, el seu aclamat tour mundial, el divendres 15 de desembre.

A aquesta cita imprescindible, s'hi uniran el 14 i 16 de desembre, icònics artistes de primer nivell, on prevaldran l'experiència i els continguts més inspiradors.

Aliança per la cultura

Es tracta d'una nova cita amb la música i l'entreteniment que neix sota el nom de 'Christmas by Starlite' i que se celebrarà els dies 14, 15 i 16 de desembre, al pavelló 6 del Recinte Firal d'IFEMA Madrid, amb una cuidadíssima posada en escena i un espectacular auditori amb àrees definides de grades, platea i llotges VIP.

Grupo Starlite, expert dinamitzador de destinacions, fa el pas amb IFEMA Madrid, convertit en un dels principals dinamitzadors del sector d'esdeveniments musicals i d'oci, cap a una nova experiència, que elevarà el nivell aportant un extraordinari plus a l'oferta musical, cultural i d'oci de Madrid, en l'època de més efervescència com és el mes de desembre, després del pont de la Constitució. Segons Sandra Garcia-Sanjuan, presidenta del Festival i la Fundació Starlite “fa molts anys que volem portar l'ADN de Starlite Occident a Madrid, era només que no trobàvem l'espai que complís les nostres expectatives, fins que vam analitzar les oportunitats d'IFEMA Madrid, que són immenses , i per això ens hi hem llançat”.

Per part seva, José Vicente de los Mozos, president del Comitè Executiu d'IFEMA Madrid, ha assenyalat que “és tot un privilegi haver sumat forces amb una marca del valor de Starlite reconeguda mundialment per la seva espectacular fórmula i el seu extraordinari cartell, i que hàgim estat elegits com el soci per coorganitzar i portar a Madrid aquest prestigiós cicle de concerts, per la gran aposta que està duent a terme IFEMA Madrid, avui situat com un dels principals focus culturals i de lleure de la capital”.

Més que música

Christmas by Starlite serà una cita imprescindible amb icònics artistes de primer nivell, en què prevaldran l'experiència i els continguts més inspiradors.

Des del moment que els assistents passin per les portes del pavelló 6 d'IFEMA Madrid, s'endinsaran en un món d'il·lusió i màgia. Aquest segell d'experiència exclusiva i irrepetible forma part de l'essència de Starlite Occident que si es caracteritza per alguna cosa és, a més, per la seva capacitat per reunir diferents estils musicals per configurar una experiència oberta, apta per a tota la família i tota mena de públics.

L´objectiu és oferir un cicle de concerts, amb el segell de qualitat Starlite, que elevarà el nivell de l´agenda musical, cultural i d´oci de la capital durant el mes de desembre

Aquesta nova parada de l'Starlite Occident a Madrid promet oferir una emocionant trobada familiar amb moltes sorpreses encara per revelar. L'objectiu és ampliar i elevar el nivell de l'oferta d'oci madrilenya per viure un Nadal inoblidable: concerts únics, tecnologia innovadora i una aposta d'oci, entreteniment i gastronomia es fusionaran en aquest nou univers de sensacions. Perquè Starlite també és l'escenari de l'art culinari i per això completa l'experiència amb espais gastronòmics innovadors i d'alta qualitat on gaudir d'un nou estil de vida en les nits del festival. Deliciosos sabors del món acompanyats per grans espectacles en un entorn màgic i envoltat d'estrelles són el maridatge perfecte.